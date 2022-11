Neunmonatsbericht: Pyrum Innovations verringert Fehlbetrag um 1,1 Millionen Euro

Die Pyrum Innovations AG konnte in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres ihre Umsatzerlöse um 5,3 Prozent auf 714.000 Euro steigern. Das produzierte Koks sei dabei „in Erwartung deutlich höherer Verkaufspreise nach Inbetriebnahme der Pelletieranlage, bewusst zu großen Teilen in den Bestand aufgenommen“ worden, heißt es dazu in dem aktuellen Bericht. So habe dort der Bestand von 10.000 auf jetzt 271.000 Euro zugenommen. Die Gesamtleistung des Recyclingunternehmens mit Sitz in Dillingen/Saar machte aufgrund aktivierter Eigenleistungen „im Zuge des plangemäß fortschreitenden Baus der Anlagenerweiterung“ am heimischen Standort unterdessen einen Sprung von zwei auf jetzt 14,2 Millionen Euro. Unterdessen verschlechterte sich das bereinigte EBIT im Berichtszeitraum weiter von minus 3,8 auf jetzt minus 5,2 Millionen Euro, während das Nettoergebnis sich leicht von minus 6,8 auf jetzt minus 5,7 verbesserte. Zusammen mit der Vorlage seiner Neunmonatszahlen unterstrich Pyrum Innovations außerdem, „die Inbetriebnahmearbeiten mit ersten Loopchecks“ der beiden neuen Pyrolysereaktoren am Stammwerk in Dillingen könnten Anfang Februar 2023 vollzogen werden. ab