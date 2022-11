Marangoni würdigt Verdienste von Partner Recacor – Vertriebs-Meeting

Marangoni und der spanische Runderneuerer Recacor (Recauchutados Córdoba) blicken auf eine 25-jährige gemeinsame Geschichte zurück. Wie es dazu in einer Mitteilung des italienischen Runderneuerungsunternehmens heißt, habe aus diesem Anlass Marangoni-Präsident Vittorio Marangoni persönlich eine Plakette an Recacor-Inhaber Manolo Moreno und dessen Sohn Manuel Moreno überreicht und würdigte das Unternehmen als „einen unserer weltweit wichtigsten Partner“. Recacor – 1926 in der andalusischen Stadt Córdoba gegründet – zählt zu den größten Lkw-Reifenrunderneuerern Europas und produziert jährlich rund 45.000 Runderneuerte, und zwar exklusiv mit Marangonis Ringtread-Ringlaufstreifen. „Die vollständige Implementierung der Ringtechnologie von Marangoni in unserem Runderneuerungswerk hat entscheidend zur Entwicklung des Unternehmens und zur Erreichung der Führungsposition beigetragen, die Recacor heute innehat“, sagte dazu Manolo Moreno. Anlässlich der Jubiläumsfeierlichkeiten veranstaltete Marangoni in Córdoba ein Treffen seiner europäischen Vertriebsmitarbeiter im Geschäftsbereich Runderneuerungssysteme. ab