Hankook passt Lkw-Reifen- und Alphatread-Preise zum 1. Januar an

Hankook Reifen Deutschland kündigt eine Preisanpassung an. Wie es dazu in einem Mailing an die Kunden des in Neu-Isenburg bei Frankfurt ansässigen südkoreanischen Reifenherstellers heißt, werde ab dem 1. Januar 2023 eine neue Preisliste für Lkw- und Busreifen der Marken Hankook und Alphatread gelten. Wie dazu TBR Sales Director Manfred Zoni erklärt, reagiere man damit auf „die steigenden Rohstoff-, Energie- und Transportkosten“, diese hätten „auch auf unsere Liefer- und Produktionsketten erheblichen Einfluss“, heißt es dazu weiter. In welcher Höhe sich die Preisanpassung beläuft, schreibt Hankook Reifen Deutschland derweil nicht, verweist dazu aber auf die demnächst zur Veröffentlichung anstehenden Preisliste. ab