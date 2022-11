Marangoni baut Materialgeschäft in Indien weiter aus – Neuer Partner

Marangoni baut sein Materialgeschäft mit Franchisepartnern in Indien weiter aus. Wie es dazu heißt, habe man nun erstmals auch im Bundesstaat Uttar Pradesh, der zu den „größten Reifenmärkten des Landes“ zählt, einen exklusiven Franchisepartner unter Vertrag nehmen können: Manoj Tyres. Der Runderneuerer mit Sitz in Kanpur hatte zuvor seine Laufstreifen von heimischen Anbietern gekauft, setzt nun aber exklusiv auf Marangoni und dessen Premiumprodukt Ringtread. Manoj Tyres habe bei der Gelegenheit eine neue Produktionsstätte mit Marangoni-Equipment ausgerüstet. Seit diesem Sommer betreibt Marangoni das indische Lizenzgeschäft ohne lokalen Partner und hat das seit 2015 bestehende Joint-Venture-Unternehmen Marangoni GRP nun auch entsprechend umfirmiert in Marangoni South Asia (MASA); einziger MASA-Gesellschafter ist dabei Marangonis südafrikanische Tochtergesellschaft Leader Rubber Company, wo Deutschland-Geschäftsführer Matthias Leppert als Vorstandsvorsitzender Verantwortung trägt. Marangoni hat nun Franchisepartner in sechs Bundesstaaten Indiens und ist außerdem in Nepal vertreten. arno.borchers@reifenpresse.de