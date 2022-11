Giti Tire baut OE-Lieferungen an Volkswagen Nutzfahrzeuge aus

Vor gut zwei Jahren hatte Giti Tire über die Sparte Volkswagen Nutzfahrzeuge den Einstieg als Erstausrüster im europäischen LLkw-Segment geschafft. Nun baut Giti Tire sein Angebot an OE-Reifen für den seit damals ausgerüsteten VW Crafter weiter aus. Wie es dazu heißt, liefere man nun das Profil Giti Van HD1 auch in zwei 16-Zoll-Größen, und zwar in 235/65 R16C 115/113R und 205/75 R16C 113/111R; bisher verbaute Volkswagen lediglich die Dimension 205/70 R17C 115/113R. „Wir haben eine ausgezeichnete Beziehung zu Volkswagen Nutzfahrzeuge, wo wir uns in den vergangenen Jahren als vertrauenswürdiger Partner durch die Performance unserer Reifen, Produktionsstandards und Just-in-time-Lieferungen empfohlen haben“, sagt dazu Stefan Fischer, Managing Director Product Technology bei Giti Tire Europe, und ergänzt: „Die Erstausrüstung hat in ganz Europa eine zusätzliche Nachfrage nach gleichwertigen Ersatzreifen ausgelöst.“ ab