Omni United setzt mit Radar Tyres zweiphasige E-Auto-Produktstrategie um

Omni United will das Produktsortiment seiner Marke Radar Tyres künftig klar auf die speziellen Bedürfnisse von E-Autos ausrichten. Wie das in Singapur ansässige Unternehmen dazu mitteilt, soll diese Neuausrichtung in zwei Phasen stattfinden. In Phase eins gehe es darum, auf Basis bestehender Radar-Tyres-Plattformen entsprechend optimierte Reifen anzubieten, während es in der zweiten Phase um die Entwicklung und Einführung spezieller EV-Reifen geht, wobei das Kürzel für Electric Vehicle steht, also E-Auto.

