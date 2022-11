Ein defekter Wischer ist eine defekter Wischer, unabhängig vom Schadensbild

Michelin ist im Markt nicht nur für Reifen sowie Hotel- und Restaurantführer bekannt, seit Jahren steht das Unternehmen auch für ein umfangreiches Lifestyle-Produktangebot. Wie Michelin dazu schreibt, war man im vergangenen Jahr mit 52 Lizenzpartnerschaften weltweit vertreten und verkaufte so immerhin über 31 Millionen Produkte in rund 130 Ländern. Zum Michelin-Lifestyle-Angebot zählen Dinge wie Schneeketten, Schuhsohlen und Scheibenwischer. Zu Letzteren hatte Michelin jetzt den „International Check Your Wipers Day“ ausgerufen, eine Aufklärungskampagne für Endverbraucher, von der aber auch Experten durchaus etwas lernen können: das richtige Vokabular beispielsweise. Michelin zufolge gibt es nämlich vier Gründe, um Scheibenwischer zu wechseln: sie schlieren, schmieren, rattern oder quietschen, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. Worin dabei die genauen Unterschiede im Schadensbild liegen, zeigt Ihnen die Illustration zu diesem Beitrag. Am Ende gilt aber wohl: Ein defekter Wischer ist eine defekter Wischer und sollte ersetzt werden. ab