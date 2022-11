OZ bietet mit dem Superturismo Magnesio „Hightech für die Rennstrecke“

Auf der Rennstrecke zählt jedes Gramm, daher müssen Felgen möglichst leicht sein, ohne dass die Festigkeit leidet. „Nur dank langjähriger Erfahrung als Motorsportausrüster konnte OZ das neue Hightechrad Superturismo Magnesio verwirklichen“, heißt es dazu jetzt in einer Mitteilung des italienischen Räderherstellers. Die Felge selbst werde aus einer Magnesiumlegierung gegossen und bekomme „auf modernsten Werkzeugmaschinen ihren letzten Schliff“, so OZ. Das Ergebnis sei „eine extrem stabile und zugleich leichte Felge“, die nur 8,43 Kilogramm auf die Waage bringe. Das Rad Superturismo Magnesio werde in limitierter Auflage in 18 Zoll sowie den Farbgebungen Race Gold und Matt Black für den Rennstreckeneinsatz hergestellt und sei vor allem für Ikonen des Rally-Sports konzipiert. Für Motorsportenthusiasten, die auch abseits nicht-öffentlicher Rennstrecken unterwegs sind, sei das Rad indes nicht gemacht: Es verfügt über keine Straßenzulassung. ab