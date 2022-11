Auch Arconic zieht sich aus Russland zurück

Die Arconic Corporation hat ihr Russland-Geschäft einschließlich der Fabrik in Samara für 230 Millionen US-Dollar an ein lokales Unternehmen veräußert. Wie es dazu aus Pittsburgh (Pennsylvania/USA) vom Sitz des metallverarbeitenden Konzerns heißt, solle diese Entscheidung dabei helfen, „unseren Anteilseigner zukünftige Erträge“ zu ermöglichen. Anfang 2020 hatte sich Arconic Inc. in zwei Unternehmen aufgespalten. Zum einen in die Arconic Corp. (Leichtmetalltechnologie), zum anderen in Howmet Aerospace Inc. (Luft- und Raumfahrt), wozu auch der Räderhersteller Alcoa Wheels mit Fabrik in Ungarn gehört. Seinen Verkaufswunsch hatte Arconic bereits im Mai bekanntgegeben. ab