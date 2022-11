KBA-Zahlen: Bald jede zweite Pkw-Neuzulassung mit alternativem Antrieb

Ein Blick in die aktuellen Zulassungszahlen zeigt einmal mehr, dass Pkw mit alternativen Antrieben zunehmend zur Stütze des hiesigen Automobilmarktes werden. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) jetzt mitteilt, gaben in der Zeit von Januar bis Oktober die Pkw-Neuzulassungen insgesamt um 5,5 Prozent auf 2.076.527 nach. Pkw mit alternativen Antrieben wurden in dem Zeitraum indes 951.743 erstmals in Deutschland zugelassen und damit 5,2 Prozent mehr als im Vorjahrszeitraum. Damit erhöhte sich auch der Anteil von Nicht-Verbrennern (Elektro bzw. BEV, Hybrid, Plug-in, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) in der KBA-Zulassungsstatistik für die ersten zehn Monate des Jahres auf nunmehr 45,8 Prozent (Vorjahr: 41,2 Prozent). Ausschließlich batterieelektrisch angetriebene Pkw (BEV) konnten von Januar bis einschließlich Oktober hingegen um 15,3 Prozent auf dann 308.254 Neuzulassungen zulegen, wobei deren Anteil an der Gruppe aller alternativ angetriebener Autos damit auf 32,4 Prozent stieg (Vorjahr: 29,5 Prozent). Im Vergleich zu den gesamten deutschen Pkw-Neuzulassungen steht der BEV-Anteil damit jetzt bei 14,8 Prozent (Vorjahr: 12,2 Prozent). arno.borchers@reifenpresse.de