BKT stellt „Meisterstück“ der 70er-Serie auf EIMA vor

BKT hat auf der am vergangenen Sonntag in Bologna zu Ende gegangenen EIMA International seinen neuen AgrimaxFactor als „Meisterstück der Technologie und des ästhetischen Designs“ der Öffentlichkeit präsentiert. Der neue Traktorreifen der 70er-Serie biete dabei laut dem indischen Hersteller „exzellente Stabilität und Handling“; der AgrimaxFactor sei außerdem „perfekt für Transport und Bodenbearbeitung“. Inwiefern diese Beschreibungen des Herstellers im Detail zutreffen, davon können sich Kunden nun in den Größen 600/70 R30 und 710/70 R42 (jeweils in 173D) sowie in 710/70 R42 176D überzeugen.

