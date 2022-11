Richtlinie zur Aufbereitung von Aluminiumrädern – „Schwarze Schafe überspannen den Bogen“

Das Thema Radaufbereitung ist gerade mal wieder in aller Munde. Soll es auch. Jedenfalls wenn es nach Stefan Dittmar, Leiter Räder TÜV Süd Product Service, geht. Denn Räder sind „sicherheitsrelevante Bauteile und in der Branche tummeln sich auch schwarze Schafe, die den Bogen überspannen“. Sein Anliegen ist es, dass der Endkunde sich genau informiert, wenn er Kratzer aus seinen Aluminiumrädern beseitigen lassen will. Anlass für die derzeitigen Diskussionen ist eine „Richtlinie zur Aufbereitung von Leichtmetallrädern für Personenkraftwagen“, die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr rausgegeben werden soll. Für diese läuft derzeit noch ein Notifizierungsverfahren in Brüssel. Kommen hier keine Einwände von Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission soll sie noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

