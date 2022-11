Point-S-Mitgründer Fritz Duregger gestorben

Die deutsche Point-S-Organisation hat sich von einem ihrer Gründer verabschieden müssen. Wie dazu die Familie mitteilt, war Federico, genannt Fritz Duregger am 30. September im Alter von 83 Jahren in Stuttgart verstorben. Duregger gehörte 1983 zu den sechs Reifenhändlern aus Baden-Württemberg, die gemeinsam die Partner GmbH gegründet hatten, aus der später die Point S Deutschland hervorgegangen war. Fritz Duregger hatte sich von Beginn an im Gesellschafterrat der Kooperation engagiert, der erstmals 1985 gewählt wurde. 1992 hatte er dort dann den Vorsitz von Wolfgang Steiner übernommen. Über den Gesellschafterrat hatte Duregger ganz maßgeblich an der Weiterentwicklung der Kooperation sowie an dem Zusammenschluss mit der VRG (Vereinigte Reifenhändler) mitgewirkt, der zum Jahreswechsel 2002/2003 vollzogen wurde. In seine Zeit als Vorsitzender des Gesellschafterrates fiel auch der Neubau der Point-S-Zentrale in Ober-Ramstadt, die 1994 eingeweiht wurde. Mit Erreichen der Altersgrenze hatten die Point-S-Kollegen Fritz Duregger dann 2003 aus dem Gesellschafterrat der Partner GmbH verabschiedet. 2007 hatte Fritz Duregger dann seine beiden Betriebe an Reiff Reifen und Autotechnik verkauft. Die Beisetzung von Fritz Duregger fand am 22. Oktober auf dem Stadtfriedhof in Brixen (Südtirol, Italien) statt. arno.borchers@reifenpresse.de