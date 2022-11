Hankook schreibt im dritten Quartal fast ausnahmslos schwarze bzw. grüne Zahlen

Hankook blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsquartal zurück. Wie der südkoreanische Reifenhersteller mitteilt, stiegen die Umsätze um mehr als ein Viertel. Dies sei allerdings nur begrenzt mit Absatzsteigerungen zu erklären. Maßgeblich zum Umsatzplus trugen indes Preissteigerungen, positive Wechselkursentwicklungen sowie ein verbesserter Produktmix bei; Hankook konnte im dritten Quartal 41,1 Prozent seiner Umsätze mit Reifen in 18 Zoll und größer erzielen, was einem Plus von 4,7 Prozentpunkten bzw. einem überdurchschnittlichen Plus von 41,9 Prozent der UHP-Reifenumsätze selbst entspricht. Parallel zur Umsatz- meldet Hankook auch eine Gewinnsteigerung, auch wenn diese mit 6,4 Prozent geringer ausfällt. Folglich fällt die Umsatzrendite auch leicht um 1,5 Prozentpunkte auf jetzt 8,4 Prozent. arno.borchers@reifenpresse.de

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.