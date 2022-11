„Neues Kapitel“ – Kolja Prohl verlässt Best4Tires

Kolja Prohl verlässt Best4Tires. Wie der Head of DCX (Digital Customer Experience) des Großhändlers in sozialen Medien schreibt, werde für ihn nun „ein neues Kapitel“ beginnen. Was dies konkret bedeutet, mochte Prohl auch auf Nachfrage noch nicht verraten, außer dass er in der Reifenbranche bleiben und dazu demnächst kommunizieren werde. Kolja Prohl hatte im Herbst 2010 als Assistent des Vertriebsdirektors bei Best4Tires (hieß damals noch Reifen Gundlach) begonnen. Seither trug er dort unter anderem Verantwortung als General Manager Sales oder als Geschäftsführer des 2020 verkauften und zur Unternehmensgruppe gehörenden B2C-Onlinereifenhandels von Goodwheel. arno.borchers@reifenpresse.de