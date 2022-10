Technologiekompetenz dokumentieren – Triangle Tyre debütiert auf Bauma

Bei Triangle Tyre in Europa war man überaus glücklich, als man die Zusage für die diesjährige Bauma erhalten hatte. Bisher konnte man in München auf der üblicherweise völlig ausgebuchten Messe nie ausstellen, und das, obwohl der chinesische Hersteller gerade mit OTR-Reifen in Europa über eine überdurchschnittlich starke Position im Vergleich zu seinen Pkw- und Lkw-Reifen verfüge, wie dazu Corrado Moglia betont. Diese, so der General Manager Triangle Tyre Europe gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG, wolle man nun durch eine dezidierte Ausrichtung auf das sogenannte Premium-Budget-Segment noch weiter ausbauen, wo man mit „dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu Premiumanbietern“ punkten wolle. Dabei helfen werde auch weiterhin Vertriebspartner Heuver Banden aus den Niederlanden.

