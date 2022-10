Triangle Tyre stellt erstmals auf der Bauma aus – Kontinuierliches Engagement

Wenn am 24. Oktober die Bauma, die Weltleitmesse für Bau- und Bergbaumaschinen sowie Baufahrzeuge, ihre Tore öffnet, dann ist erstmals auch Triangle Tyre in München als Aussteller mit von der Partie. Der chinesische Hersteller habe in den vergangenen Jahren in ein „exzellentes Produkt-Line-up und ein effizientes Servicenetzwerk in ganz Europa“ investiert, sodass eine Präsenz auf der Bauma „die Konsequenz dieses kontinuierlichen Engagements“ ist, wie dazu Angelo Giannangeli betont, Marketing Director Europe bei Triangle Tyre. Dieses Engagement spiegele sich im Übrigen auch in etlichen OEM-Partnerschaften wider, etwa mit Branchengrößen wie Caterpillar, Hyundai, Liebherr, Komatsu, Terex, Hitachi, Doosan oder CNH. Auf der Bauma jedenfalls, die mit 3.000 Ausstellern und einer Ausstellungsfläche von 600.000 Quadratmetern erneut ausgebucht ist, werde Triangle Tyre einen Überblick über das aktuelle Produktportfolio geben. Dazu zählt etwa der TB599A mit einem E4-Profil für starre Muldenkipper, wie sie im Tage- wie auch im Untertagebau zum Einsatz kommen. Dieser gigantische Reifen in 27,00R49 hat einen Durchmesse von 2,7 Metern. In München sollen weitere OTR-Reifen von Triangle Tyre gezeigt werden, etwa das neue Profil TL578S E4/L4 in 35/65 R33 oder die neue Größe 445/95 R25 des Profils TB576 E2. Der Triangle-Tyre-Stand befindet sich in Halle A6, Stand 309. ab