Verschmelzung von Cooper Deutschland mit Goodyear Germany vollzogen

Goodyear und Cooper haben einen weiteren Schritt auf dem Weg in ihre gemeinsame Zukunft gemacht. Wie es dazu in entsprechenden Registerbekanntmachungen heißt, ist die Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH zum Ende der vergangenen Woche nun auch formell mit der Goodyear Germany GmbH verschmolzen. Bereits im Mai war „der gesamte Geschäftsbetrieb (einschließlich aller Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten) in Deutschland auf die Goodyear Germany GmbH übertragen“ worden, was die Cooper-GmbH mit Sitz in Dreieich südlich von Frankfurt zu einer gesellschaftsrechtlichen Leiche gemacht hat. Der nächste Schritt wird aller Voraussicht nach die Löschung dieser GmbH sein. Dem Vernehmen nach werde das Büro in Dreieich dann zum Ende des Jahres aufgegeben. arno.borchers@reifenpresse.de