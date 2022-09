Apollo Tyres schafft Einstieg in die Lkw-Reifenerstausrüstung in Europa

Apollo Tyres gelingt nun mit Lkw-Reifen der Einstieg in die europäische Erstausrüstung. Wie der Hersteller dazu mitteilt, habe man mit dem österreichischen Hersteller von gezogenen Nutzfahrzeugen Schwarzmüller einen zunächst auf zwei Jahre angelegter Erstausrüstervertrag geschlossen, in dessen Rahmen die Reifen EnduRace RT, EnduRace RT2 und EnduTrax MAHD in insgesamt fünf 17,5- und 22,5-Zoll-Größen geliefert werden.

