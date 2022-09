Stapletonâ€˜s wird exklusiver Vertriebspartner fÃ¼r Triangle Tyre in GroÃŸbritannien

Triangle Tyre hat einen neuen exklusiven Vertriebspartner für Consumer-Reifen in Großbritannien: Stapleton‘s Tyre Service. Der Großhändler – der größte in Großbritannien – hatte die Pkw- und LLkw-Reifen des chinesischen Herstellers bereits in den vergangenen Jahren intensiv vermarktet und war dabei zum größten Triangle-Vertriebspartner in Europa aufgestiegen, wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet. Dieses Engagement wolle man nun weiter auf Basis der Exklusivität ausbauen. Laut Stapleton‘s Managing Director Andy Fern gebe es auf dem britischen Markt „einen klaren Platz für eine starke Marke im Economy-Segment“. Man wolle Triangle folglich in allen Kanälen anbieten. Laut Corrado Moglia, General Manager von Triangle Tyre Europe, habe man die Ambition, „die Jahresabsätze im UK-Markt schnell auf eine Million Reifen zu bringen, und Stapleton‘s ist der richtige Partner dafür“. Stapleton‘s Tyre Service gehört – wie auch der britische Filialist Kwik-Fit – zur Holdinggesellschaft European Tyre Enterprise Ltd. (ETEL), die wiederum dem japanischen Mischkonzern Itochu Corp. gehört. ab