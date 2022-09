Service-Team von Borbet ist in der Saison länger erreichbar – LX19-Rad bald verfügbar

Zum Start der Wintersaison verlängert Räderhersteller Borbet die Servicezeiten. Das Team ist ab sofort werktags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr erreichbar. Als Sortimentserweiterung wird etwa auch das in sieben Farbvarianten zu erhaltene Tampondruckrad „LX18“ in Kürze auch als „LX19“ in 8,0×19 Zoll für eine Vielzahl an Fahrzeugen mit Fünflochanbindung verfügbar sein. Das Y-Rad ist ab Mitte Oktober in 9,5×19 Zoll und der neuen Trendfarbe „e-grey“ lieferbar und setzt den Tesla Y perfekt in Szene. cs