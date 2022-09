VWs neuer Multivan ab Werk auf dem Conti „AllSeasonContact“

Hatte sich Continental beim Thema Ganzjahresreifen lange geziert und mit dem „AllSeasonContact“ vor fünf Jahren dann erst einen Vertreter dieser Gattung auf den Markt gebracht, rollen seit einiger auch mehr und mehr Neufahrzeuge mit ihnen als Erstausrüstung vom Band. So wie beispielsweise VWs neuer Multivan, für den Conti besagtes Profil zu dem Hersteller ans Band liefert. Laut dem deutschen Reifenhersteller ist es in 16 und 17 Zoll in zahlreichen Märkten werkseitig freigegeben für den Multivan. Montiert wird der „AllSeasonContact“ mit einer „A“-Einstufung beim Rollwiderstand gemäß dem EU-Reifenlabeling bei ihm demnach in den Dimensionen 215/65 R16 102H XL und 235/55 R17 103H XL. cm