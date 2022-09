Kriminell radikale Tierschützer bohren Hunderte Lkw-Reifen an

Animal Rebellion bezeichnet sich selbst als „anti-speziesistische Bewegung (…) gegen das toxische System“, welche die „Beendigung der landwirtschaftlichen Tierhaltung und Fischindustrie und den Übergang zu einem gerechten und nachhaltigen pflanzenbasierten Ernährungssystem“ fordert. Um diese Ziele zu erreichen, würden Menschen aus der Tierrechte- und Tierbefreiungsbewegung für die weltweite Rebellion mobilisiert, heißt es weiter auf den Webseiten des Deutschland-Ablegers der Organisation mit Sitz in Großbritannien. Bei alldem wird nicht vor radikalen bzw. kriminellen Aktionen zurückgeschreckt, wie jüngsten Medienberichten zu entnehmen ist. Denn in Großbritannien haben „Aktivisten“ – wie von ihnen selbst per Video bzw. auf Twitter dokumentiert – unlängst Hunderte Lkw-Reifen von Fahrzeugen auf den Geländen zweier Molkereiunternehmen (Arla, Müller Milch) angebohrt oder deren Ventile abgekniffen. Dabei sollen es allein bei Müller Milch rund 200 Reifen gewesen sein und wird in diesem Zusammenhang von einem Schaden in Höhe von 90.000 Euro gesprochen. christian.marx@reifenpresse.de