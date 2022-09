Goodyear schlÃ¤gt auf Cooper- und Avon-Consumer-Reifen auf

Goodyear Germany kündigt eine neue KB-Preisliste für Oktober an. Von dem aktuellen Schritt betroffen sein werden dabei ausschließlich Reifen der Marken Cooper und Avon; diese sollen dann um durchschnittlich 2,5 Prozent teurer werden, wie es dazu in einem Kundenanschreiben des Herstellers heißt, der Cooper im Sommer 2021 übernommen hatte. Goodyear Germany erklärt die Einführung der „Consumer-Preisliste 2022-5“ mit den weiter steigenden Kosten: „Seit Beginn des Jahres erleben wir einen signifikanten, inflationären Kostendruck. Dieser Druck wirkt sich auf unsere Produktions- und Lieferketten aus, von Rohstoffpreisen bis hin zu Transport- und Energiekosten. Vor diesem Hintergrund haben wir bereits Preiserhöhungen für unsere gesamte Produktpalette umgesetzt. Zwar hat sich dieser Kostendruck zum Teil wieder stabilisiert, doch wirken sich die steigenden Energiepreise weiter auf unsere Geschäftstätigkeit aus.“ Die Handelskonditionen blieben von dem neuerlichen Preisschritt „unverändert“, so der Hersteller abschließend. ab