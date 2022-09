Reifen Center Wolf wieder auf Automechanika präsent – „Heimspiel“

Wenn am 13. September die Automechanika beginnt, dann ist auch Reifen Center Wolf wieder als Aussteller vor Ort, ist es für den Reifengroßhändler aus Nidderau bei Frankfurt doch ein „Heimspiel“. „Die Automechanika ist für uns eine ideale Gelegenheit, unsere Kunden und Geschäftspartner wieder einmal persönlich zu treffen und uns als servicestarker und kundennaher Partner zu präsentieren“, so Wolf-Geschäftsführer Alexander Robus und -Prokurist Nikolaos Taxidis. Auf der Automechanika, die bis zum 17. September läuft, ist der Großhändler zu finden in Halle 9.0, Stand E44. Das Unternehmen tritt vor Ort übrigens unter seiner neuen Firmierung RCW Reifengroßhandel GmbH auf, die die Pneuhage-Gruppe nach vollzogener Übernahme Anfang des Jahres gewählt hatte; das Kürzel steht dabei natürlich für Reifen Center Wolf, die vorherige Firmierung. ab