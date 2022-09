Runderneuerer Vaculug baut Kapazitäten weiter aus – Neuer Eigentümer

Der britische Runderneuerer Vaculug hat die bisherigen Corona-Jahre für einen umfassenden Re-Start seines Geschäftes und seiner Produktion in Grantham (Lincolnshire) genutzt. Das zeigt sich nicht nur bei einem Blick aufs Personal, das seither deutlich gewachsen ist und außerdem viele neue Mitarbeiter gerade in führenden Positionen umfasst. Mehr noch als das, Vaculug hat in den vergangenen Jahren insbesondere seine Produktionskapazitäten erweitert und modernisiert. Dies liegt nicht zuletzt auch daran, da das Unternehmen 2018 mit Harjeev S. Kandhari einen neuen Eigentümer erhalten hat, dem Wandel und Wachstum wichtig sind.

