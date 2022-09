Hämmerling vertreibt jetzt auch Samson-Lkw- und Busreifen

Hämmerling – The Tyre Company erweitert seine Angebotspalette an Reifen der Marke Samson nun „um ein breit aufgestelltes Sortiment an Lkw- und Busreifen“, wie es dazu von dem europaweit aktiven Großhändler mit Sitz in Paderborn heißt. „Nach dem positiven Kundenfeedback, welches wir für die OTR- und Landwirtschaftsreifen von Samson Tyre bekommen haben, die Mitte 2021 in unser Sortiment aufgenommen wurden, haben wir uns nun entschlossen, auch Lkw-Reifen der Marke Samson Tyre in unsere Angebotspalette aufzunehmen. Unseren Kunden steht somit eine noch bessere Range, mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, zur Verfügung“, sagt dazu Ralf Hämmerling.

