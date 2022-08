15 neue Azubis starten bei Michelin in Bad Kreuznach ins Berufsleben

Am 29. August begann für vierzehn junge Männer und eine junge Frau ihre Ausbildung zu Industriemechanikern und zu Elektronikern und Elektronikerinnen für Betriebstechnik beim Reifenhersteller Michelin in Bad Kreuznach. „Sie alle werden damit Teil der Michelin-Familie“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Für sechs von ihnen ist es eine Familienangelegenheit im erweiterten Sinne, denn auch ihre Väter, Brüder, Onkel oder Mutter sind bereits bei Michelin beschäftigt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN