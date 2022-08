Bilstein und Schaeffler bieten gemeinsame Schulung am Nürburgring

Technik ist immer dann gut, wenn man sie beherrscht. Sehr viel wichtiger ist das aber, wenn die Komponente Sicherheit ins Spiel kommt. Beispielsweise beim Auto. Fahrwerkspezialist Bilstein sowie Schaeffler liefern der Automobilindustrie oft ehr komplexe Bauteile. Da diese Komponenten im Kraftfahrzeug eng zusammenhängen und aufeinander aufbauen, bieten beide Unternehmen am Mittwoch, 28. September, eine gemeinsame kostenlose Praxisschulung zum Thema „Fahrwerk- und Lenkungsteile – Worauf es in der Werkstatt ankommt“ am Nürburgring an. Gebucht werden kann diese Weiterbildung über das Schaeffler-Schulungsportal REPXPERT . cs