Bohnenkamp: Neue Webseite zeigt Lösungen zum Schutz des Waldbodens

Der Wald in Deutschland steht unter Stress. Dafür sorgen nicht nur Witterungsbedingungen mit zu geringen Niederschlägen und hohen Temperaturen, sondern ebenso Schädlinge wie der Borkenkäfer oder Sturmschäden. Auch die Waldböden unterliegen zum Teil deutlichen Belastungen, die mit der Holzernte und -abfuhr einhergehen. Mit der Kampagne „2,5 bar: Ohne Druck durch den Wald!“ wollen der Großhändler Bohnenkamp und die Reifenmarke Alliance das Bewusstsein für den Wald schärfen. Die Kampagne wendet sich an Händler und Anwender gleichermaßen. Sie rückt dabei die Menschen, die täglich mit professionell mit der Forstwirtschaft zu tun haben, in den Mittelpunkt. Mehr Infos: www.2komma5bar.info. christine.schoenfeld@reifenpresse.de