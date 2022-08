Auch Wanli Tyre will nun in Vietnam-Fabrik investieren

Offenbar plant die Wanli Tire nimmt offenbar einen neuerlichen Versuch, sich mit einer eigenen Reifenfabrik außerhalb Chinas anzusiedeln. Wie der Hersteller mit Sitz in Guangzhou dazu öffentlich erklärt: „Derzeit arbeitet Wanli noch an den Plänen, aber der Standort der Fabrik in Übersee wird wahrscheinlich in Vietnam liegen.“ Weitere Details nannte der Hersteller nicht, der in China zwei Fabriken betreibt und auch in Europa mit seinen Marken Wanli und Sunny aktiv ist. 2017 hatte der Hersteller mitgeteilt, man wolle rund eine Milliarde US-Dollar investieren in die Errichtung einer Reifenfabrik in den Vereinigten Staaten. Ein Jahr später dann nahm Wanli Tire die Pläne allerdings wieder vom Tisch und teilte mit, man wolle stattdessen nach alternativen Standorten suchen, etwa in Südostasien oder gar in Europa. Auch andere chinesische Hersteller wie Sailun, Guizhou Tyre oder Jinyu betreiben Fabriken in Vietnam, wo auch Kumho Tire bereits seit 2008 präsent ist. ab