Zhongce Rubber weitere Line-up des Goodride Zuper Snow Z-507 um 50 Prozent aus

Zhongce Rubber hat das Sortiment seines Goodride Zuper Snow Z-507 deutlich erweitert. Wie es dazu vonseiten des Herstellers heißt, sei der Winterreifen jetzt in 22 weiteren Größen erhältlich und biete damit „weitere Optionen für Fahrer, die in der Wintersaison außergewöhnliche Traktion und Handling suchen“. Der Zuper Snow Z-507 wurde 2019 in Europa eingeführt und wird nun in insgesamt 69 Größen für Felgen von 16 bis 20 Zoll für eine Vielzahl an Fahrzeugmodellen angeboten. Der Z-507 sei Zhongce Rubber zufolge „ein Hochleistungswinterreifen für Mitteleuropa. Sein asymmetrisches Profildesign und seine spezielle Mischung sorgen für ein überragendes Handling auf Schnee, gepaart mit einem optimierten Seitenneigungswinkel, der die Leistung auf Schnee weiter verbessert. Darüber hinaus verbessern seine einzigartigen Zickzacklamellen die Traktion und das Bremsverhalten auf Schnee erheblich“, so der Hersteller abschließend. ab