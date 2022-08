Apollo Tyres „durchschifft“ die Herausforderung der Märkte – Quartalszahlen

Apollo Tyres konnte seine Umsätze zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres, das von April bis einschließlich März läuft, deutlich steigern. Wie der indische Hersteller dazu berichtet, ragte dabei insbesondere das Geschäft in Europa heraus. Hier konnte das Unternehmen seine Umsätze um 19,7 Prozent auf 16,8 Milliarden Rupien steigern, was gut 207 Millionen Euro entspricht. Da Apollo Tyres gleichzeitig aber auch sein Betriebsergebnis für Europa um 50 Prozent steigern konnte, steht nun auch die Umsatzrendite besser da als im Vergleichsquartal, wenn auch weiterhin ‚nur‘ bei 4,9 Prozent; am Ende des vergangenen Geschäftsjahres hatte diese Kennziffer noch bei 6,8 Prozent gestanden. Chairman Onkar Kanwar lobte indes den guten Geschäftsverlauf in Indien wie auch in Europa. Dazu beigetragen habe einerseits „eine gesunde Nachfrage über die Segmente hinweg, insbesondere bei Pkw-Reifen“. Andererseits habe auch die Kontrolle der Kosten, die Erweiterung des Produktmixes sowie rechtzeitige Preisanhebungen in sämtlichen Märkten dazu beigetragen, „die anhaltende Steigerung der Rohstoffpreise im ersten Quartal zu durchschiffen“. Der Quartalsüberschuss gab derweil um 11,2 Prozent nach. arno.borchers@reifenpresse.de

