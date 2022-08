Michelin unterstützt auch 2022 das Goldene Lenkrad

Michelin bleibt offizieller Partner des europäischen Autopreises Goldenes Lenkrad. Im Rahmen der Kooperation ist der Reifenhersteller rund um die Veranstaltung zur Preisverleihung am 9. November medial präsent und verbindet zudem sein Reifenkerngeschäft mit dem Experience-Segment entlang des Guide Michelin.

„Angetrieben und inspiriert durch den gemeinsamen Ansatz der Innovations- und Fortschrittsförderung in der Mobilitätsbranche nahm Michelin im Jahr 2020 die Partnerschaft auf und setzt diese 2022 in der dritten Runde fort“, heißt es beim Reifenhersteller. Die andauernde Partnerschaft sei für Michelin von großer Bedeutung, denn Innovation ist seit mehr als 130 Jahren fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Das Goldene Lenkrad wird im Herbst dieses Jahres bereits zum 46. Mal verliehen. Es wird jährlich gemeinsam von Bild am Sonntag und der europäischen Auto-Bild-Gruppe verliehen. cs