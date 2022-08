ZARE fordert Pflicht zur Zertifizierung von Altreifenentsorgern

In einer aktuellen TV-Reportage zur illegalen Altreifenentsorgung in Deutschland, fordert Christina Guth für die von ihr geleitete Initiative ZARE (Zertifizierte Altreifenentsorger) eine gesetzliche Zertifizierungspflicht von Altreifenhändlern. Nur so könne man fragwürdige Billigentsorger aus dem Markt verdrängen und das fachgerechte, umweltverträgliche Altreifenrecycling durchsetzen.

Die illegale Lagerung gebrauchter Autoreifen werde in Deutschland zunehmend zum Problem für Mensch und Umwelt. Der steigende Entsorgungsdruck und hohe Kosten machten alte Reifen zu einer immer begehrteren Ware für obskure Händler. ZARE habe festgestellt, dass die illegale Entsorgung in Deutschland in den vergangenen Jahren zugenommen habe, heißt es bei bei der Initiative.

Und so kann man laut ZARE zertifizierte Altreifenentsorger werden: https://zertifizierte-altreifenentsorger.de/die-initiative-zare/kriterien-fuer-das-zertifikat/. cs