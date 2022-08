Bridgestone Potenza Sport holt Gesamtsieg im Auto-Express-Sommerreifentest

„Der Potenza Sport ist unser bester Sommerreifen 2022, da er in allen vier unserer Brems- und Handlingtests auf nasser und trockener Fahrbahn an die Spitze fährt“, sagt Steve Fowler, Chefredakteur von Auto Express in Großbritannien zum dort jetzt veröffentlichten Sommerreifentest. „Bei Nässe vermittelt er ein sicheres und direktes Gefühl und liegt zudem beim Bremsen klar im Vorteil. Mit seiner sportlichen Ausrichtung, die auch bei hohen Geschwindigkeiten nicht nachlässt, wird klar: Mit dem Potenza Sport hat Bridgestone einen Reifen entwickelt, der die Besten hinter sich lässt.“ Dazu zählen 18-Zoll-Reifen von Goodyear, Maxxis, Hankook, Falken, Pirelli und Austone, die aber ihrerseits mit besonderen Leistungen punkten konnten, auch wenn dies nicht auf alle Reifen im Auto-Express-Test gleichermaßen zutrifft.

