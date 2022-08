Davanti Tyres führt ersten Pkw-Ganzjahresreifen in Europa ein

Davanti hat seinen ersten Pkw-Reifen für den ganzjährigen Einsatz vorgestellt: den Davanti Alltoura 4-Seasons. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online berichtet, ergänzt der neue Ganzjahresreifen dabei den erst kürzlich eingeführten Vantoura 4-Seasons für Transporter & Co. Den Verantwortlichen bei Davanti Tyres in Großbritannien geht es dabei um mehr als nur den heimischen Markt. Wie General Manager Peter Cross dazu erläutert, ziele der neue Pkw-Ganzjahresreifen gerade auch auf Kunden in mitteleuropäischen Märkten ab, in denen traditionell eine saisonale Bereifung vorherrscht.

