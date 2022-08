25 Jahre: Reifen Riehl feiert

Reifen Riehl aus Schauenburg bei Kassel feierte Ende Juli sein 25-jähriges Betriebsjubiläum. Viele Kunden, Lieferanten und Freunde nahmen an diesem Fest teil. An einem Simulator von Bridgestone konnten die Besucher ihre Fahrkünste testen. Zusätzlich sorgte ein lebender Crashtest-Dummy für gute Laune bei den kleinen und großen Gästen. Auch wurden an diesem Tag bei einer Tombula Lose für 560 Euro zugunsten des Deutschen Kinderhospizvereins e.V. gesammelt. Der Betrag wurde durch den Reifenhändler auf 1.000 Euro aufgestockt. Seit 2020 gehört das Unternehmen zum First-Stop-Partnerystem. cs