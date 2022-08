Die Umsatzrenditen von Sumitomo Rubber Industries verflüchtigen sich

Sumitomo Rubber Industries (SRI) konnte im Zeitraum von Januar bis einschließlich Juni seine Umsätze konzernweit deutlich steigern, und das um 16,4 Prozent. Gleichzeitig halbierte sich aber auch der Betriebsgewinn, sodass der Hersteller, der in Europa vorwiegend mit seiner Marke Falken aktiv ist, auch einen deutlichen Rückgang seiner Margen hinnehmen muss. Das trifft insbesondere auch auf das Reifengeschäft zu. Dafür gibt SRI seine Umsatzrendite mit nur noch 1,8 Prozent an, nachdem für den Vergleichszeitraum immerhin noch 6,4 Prozent im Halbjahresbericht des vergangenen Jahres gestanden hatten. Mit Reifen setzte der Hersteller unterdessen weltweit im ersten Halbjahr 16,7 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum, in Europa stieg der Umsatz sogar um 22,8 Prozent. Dabei stand der hiesige Markt für den Hersteller für einen Umsatzanteil von 17,5 Prozent (Vorjahr: 16,9 Prozent). Vor dem Hintergrund solcher Zahlen passte Sumitomo Rubber Industries außerdem seine Jahresprognose insgesamt und auch für Reifen leicht nach unten an. arno.borchers@reifenpresse.de

