Reifen Kiefer und RKKR droht Zahlungsunfähigkeit – Geschäftsbetrieb wird fortgeführt

Die Reifen Kiefer GmbH und die RKKR GmbH mit Sitz in Mettlach-Orscholz aus der “Reifen Kiefer”-Gruppe haben wegen drohender Zahlungsunfähigkeit am 26. Juli 2022 beim Amtsgericht Saarbrücken (Insolvenzgericht Sulzbach) einen Antrag auf ein gerichtliches Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN