Schaeffler-Sparte Automotive Aftermarket: In Frankfurt New York leben 

Die Schaeffler-Sparte Automotive Aftermarket hat einen neuen globalen Hauptsitz in Frankfurt. Dieser wurde 21. Juli 2022 feierlich eröffnet. Der neue Standort in der De-Saint-Exupéry-Straße im Stadtteil Gateway Gardens befindet sich in direkter Nähe zum Frankfurter Flughafen und biete Mitarbeitenden wie Kunden eine optimale Anbindung aller Verkehrsmittel mitten in einem attraktiven Büroquartier. „Mit dem Umzug von Langen nach Frankfurt stärken wir auf der einen Seite unser globales Automotive Aftermarket Headquarter und überführen es gleichzeitig in eine neue und moderne Arbeitswelt“, unterstreicht Jens Schüler, CEO Automotive Aftermarket bei Schaeffler. Auf rund 6.000 Quadratmetern Bürofläche löst sich das New-Work-Konzept von veralteten Strukturen. Der Arbeitsplatz der Zukunft ist flexibler, offener und digitaler. New-York bei Schaeffler bedeute unter anderem, dass die Arbeitsumgebung an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst und die hybride Arbeitsweise – vor Ort, Zuhause oder unterwegs – unterstützt werde. cs