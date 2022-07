Kumho rüstet VW Jetta direkt am Band aus

Kumho Tyre rüstet ab sofort den VW Jetta mit dem Kumho-Profil Solus TA31 in den beiden Größen 205/55 R17 91V und 205/60 R16 92V ab Werk aus. Der in der mittlerweile siebten Generation gebaute VW Jetta gehört weltweit zu den wichtigsten VW-Modellen und wird im mexikanischen Volkswagen Werk in Puebla gebaut. Insoo Kim, Managing Director Erstausrüstung bei Kumho Tire: „Die Erstausrüstungsfreigabe für den VW Jetta ist die Bestätigung von hoher Qualität und fortschrittlicher Technik bei Kumho Tire. Wir werden unsere Kooperationen mit Premiumfahrzeugherstellern mithilfe von neuesten Produktinnovationen zukünftig weiter ausbauen.“ Der im US-amerikanischen Kumho-Werk gebaute Solus TA31 wird in Deutschland nicht regulär im Ersatzgeschäft angeboten, einzelne Größen seien jedoch aufgrund von Erstausrüstungsfreigaben, beispielsweise bei Kia oder Ssangyong, erhältlich. cs