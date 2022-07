AMS-Erklärvideo in Sachen (Sport-)Reifen

Über den YouTube-Kanal des Magazins Auto Motor und Sport (AMS) ist ein knapp 45-minütiger Streifen abrufbar, in dem Alexander Bloch – Chefreporter des Blattes – erklärt, was Sportreifen ausmacht und woraus es bei ihnen ankommt. In Zusammenarbeit mit Goodyear wird dabei insbesondere auf Dinge wie Aufstandsfläche, Effizienz, Nässeeigenschaften, Gummimischungen und die Alltagstauglichkeit von Ultra-Ultra-High-Performance- bzw. UUHP-Reifen eingegangen. Doch auch wer selbst kein besonders leistungsstarkes Auto sein eigen nennt und insofern nicht unbedingt besonders sportliche Gummis für sein Fahrzeug benötigt, erfährt beim Anschauen des Streifens manch Interessantes und Wissenswertes zum Thema Reifen ganz allgemein. christian.marx@reifenpresse.de