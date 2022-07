Toyo nimmt noch diesen Monat sein neues Serbien-Werk in Betrieb

Die Eröffnung des neuen Toyo-Reifenwerks in Serbien steht offenbar unmittelbar bevor. Nachdem ursprünglich die Inbetriebnahme für April 2022 geplant war, hatte der japanische Reifenhersteller zuletzt kein konkretes Datum mehr genannt. Wie die Toyo Tire Holdings of Europe jetzt gegenüber unserer Verlagsgruppe bestätigt, sollen bis Ende dieses Monats die ersten Reifen im Toyo-Werk in Serbien entstehen. Auch in Bezug auf die Energieversorgung teilt Toyo weitere Details zur Werkseröffnung mit. Danach werde das Werk bis zu 15 Prozent seines Energiebedarfs durch eine bifaziale Photovoltaikanlage am Standort decken; entsprechende Module stehen senkrecht und können Sonnenlicht von beiden Seiten in elektrische Energie umwandeln. Sie werde die erste bifaziale PV-Anlage Serbiens und außerdem die größte PV-Anlage des Landes überhaupt sein, heißt es dazu weiter. ab