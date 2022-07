Radmutterindikator „Checkpoint“ soll biologisch abbaubar sein

Laut Martins Industries ist das seit der Übernahme des britischen Anbieters Business Lines Ltd. zum Portfolio des kanadischen Werkstattausrüsters gehörende Produkt mit Namen „Checkpoint“ der „weltweit erste biologisch abbaubare Radmutterindikator“. In diesem Zusammenhang verweist das Unternehmen auf entsprechende Überprüfungen gemäß der Norm D5511 der American Society for Testing and Materials (ASTM) für einen verbesserten biologischen Abbau in biologisch aktiven Deponien. cm