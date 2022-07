Linglong Tire rüstet MAN-Lkw mit Reifen aus

Nachdem die Vertreter von Linglong Germany bereits anlässlich der Tire Cologne Ende Mai die jetzt beginnende Erstausrüstungspartnerschaft mit MAN EU angekündigt hatten, legt der chinesische Reifenhersteller – weltweit immerhin die Nummer zwölf unter den größten Reifenherstellern – nun mit weiteren Details nach. Danach rüste Linglong Tire das MAN-Modell TGL mit den Linglong-Profilen KLS200 (Lenkachse) und KLD200 (Antriebsachse) in den Dimensionen 245/70 R17,5 136/134M und 265/70 R17,5 140/138M aus. “Die Reifen sind ideal für den Mischeinsatz, im Regionalverkehr, Autobahneinsatz sowie für innerstädtische Bedingungen konzipiert und entwickelt“, berichtet der Hersteller dazu. Beide Profile seien mit der 3PMSF-Kennung für echte Wintereigenschaften ausgezeichnet. „Mit dem neu entstehenden Produktionsstandort in Serbien plant Linglong, sein Lieferportfolio für die 17,5-Zoll-Reifen der Profile KLS200 und KLD200 zu erweitern.“ Das kommende Werk in Serbien werde „ein Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens“ in Europa sein. ab