ZKF veranstaltet erstmals das „Automobile Zukunftsforum“

Der Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) hat ein positives Fazit seines dreitägigen „Automobilen Zukunftsforums“ gezogen, das erstmals stattfand. An der Veranstaltung auf dem Lausitzring hatten rund 450 Teilnehmer aus Werkstätten, Aufbauherstellern, Sachverständigen und Branchenverbänden teilgenommen. Der Verband hatte dabei mit „über 1.400 Programmpunkten ein Feuerwerk an Informationen, Events und Fachvorträgen“ zu verschiedensten Themenbereichen geboten, heißt es dazu in einer Mitteilung des ZKF. „Wir bieten am Lausitzring allen Besuchern innerhalb der Veranstaltungsteile nicht nur Workshops und Fachvorträge an, sondern vermitteln den Betriebsinhabern und Geschäftsführern auch verwandter Handwerke Trends und Impulse, mit denen der eigene Betrieb strategisch erfolgreich im Unfallschadenmarkt aufgestellt sein kann“, hob ZKF-Hauptgeschäftsführer Thomas Aukamm hervor. „Hierzu stehen wir als Branchenverband zum einen als Interessenvertretung für freie Reparaturbetriebe in direkter Kommunikation mit den Fahrzeugherstellern, Werkstattausrüstern und Versicherern. Zum anderen haben wir allen aus der Branche angeboten, sich über diese wichtige Plattform auszutauschen.“ ab