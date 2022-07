Motorsportsondermodell des Golf GTI stehen auf Barracuda Dragoon in 19 Zoll

Nachdem er um die Jahrtausendwende herum zwischenzeitlich beinahe komplett in der Versenkung verschwunden war, hat sich der Golf GTI seit Einführung der fünften Modellgeneration im Herbst 2004 wieder zu einem absoluten Topstar unter den Hot Hatches entwickelt. Somit wird er seinem legendären Status wieder gerecht und ist sogar deutlich populärer als der Golf R, obwohl dieser nochmals leistungsstärker antritt. Sehr beliebt ist der GTI auch in der Tuningszene. So erhielt auch das Exemplar des 2019 in Anlehnung an den entsprechenden Rennwagen auf Basis der siebten Generation gebauten TCR-Sondermodells einen Satz hochwertiger Räder von Barracuda Racing Wheels und weitere Veredelungen, so der Anbieter in einer Mitteilung. An den Achsen des Kompaktsportlers wurden die dank der Herstellung in Flow-Forming-Verfahren besonders leichten Dragoon-Felgen montiert. Sie messen rundum 8,5×19 Zoll und sind mit Michelin-Bereifung in 235/35 ZR19 bezogen. „Mit ihrem Finish in Highgloss Black fügen sie sich bestens in das Farbschema des Golfs ein. Umso mehr gilt dies, da der Colour Trim im Felgenbett das GTI-typische Rot aufgreift“, heißt es dazu weiter. ab