Continental legt neue Folge des Reifen-Podcasts zum Tour-de-France-Start auf

Am Freitag startete das größte und bekannteste Radrennen der Welt: An der Startlinie in Kopenhagen hatten sich dazu 176 Radprofis von insgesamt 22 Teams für den Auftakt der 109. Auflage der Tour de France versammelt. Als einer der fünf Hauptpartner ist der Start der Tour für Continental ein besonderes Ereignis. Erst vor Kurzem wurde diese erfolgreiche Partnerschaft bis einschließlich 2027 verlängert. „Wir sind sehr stolz auf diese Zusammenarbeit und freuen uns, dass wir die Tour auch in den nächsten fünf Jahren eng begleiten dürfen“, sagt Enno Straten, Head of Strategy, Analytics und Marketing von Continental Tires EMEA.

