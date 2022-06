Europäischer Automobilmarkt auch im zehnten Monat in Folge auf Talfahrt

Die europäischen Automobilmärkten schrumpften im Mai den zehnten Monat in Folge. Wie der Herstellerverband ACEA schreibt, gaben die Neuzulassungszahlen im vergangenen Monat europaweit um 12,5 und in der EU um 11,2 Prozent nach. Daraus ergibt sich eine rückläufige Entwicklung im Jahresverlauf von 12,9 bzw. 13,7 Prozent. Auch Deutschland bildete vor diesem Hintergrund keine Ausnahme, auch wenn die Rückgänge etwas moderater ausfielen: der Mai schlägt mit minus 10,2 Prozent zu Buche, der Jahresverlauf demnach noch mit minus 9,3 Prozent. Sucht man in der aktuellen ACEA-Statistik nach positiven Zahlen, wird man allerdings ebenfalls fündig: Die Märkte Bulgarien, Zypern, Irland, Lettland, Rumänien, Slowakei und Island liegen im Jahresverlauf allesamt im Plus. Zum Vergleich: Während in Deutschland allein im Mai noch 207.199 Autos erstmals zugelassen wurden, waren dies in den vorgenannten sieben Märkten im gesamten bisherigen Jahresverlauf in Summe 172.795 Neuzulassungen. ab